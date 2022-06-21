Büyükçekmece'de silahlı kavga: 9 yaralı, 14 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece'de silahlı kavga: 9 yaralı, 14 gözaltı
ABONE OL

Büyükçekmece'de kafede silahlı kavga çıktı: 9 yaralı, 14 gözaltı

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 9 kişinin yaralandığı olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı

Büyükçekmece'de silahlı kavga: 9 yaralı, 14 gözaltı
Büyükçekmece'de silahlı kavga: 9 yaralı, 14 gözaltı
0:00 / 0:00
AA

Büyükçekmece'de, Sinanoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki kafede, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; polis ekipleri, kavganın yaşandığı kafede incelemelerde bulunurken, olaya karışan 14 kişi gözaltına alındı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı
GÜNDEM Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı
Son dakika: Annesinin olduğu evi benzin döküp yaktı
GÜNDEM Annesinin olduğu evi benzin döküp yaktı
Altındağ olayları ile ilgili mütalaa açıklandı
GÜNDEM Altındağ olayları ile ilgili mütalaa açıklandı
5 gündür kayıp! Telefon sinyali harekete geçirdi
GÜNDEM 5 gündür kayıp! Telefon sinyali harekete geçirdi
TEM’de 6 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2’si çocuk 8 yaralı
GÜNDEM TEM'de kaza! 2'si çocuk 8 yaralı var
Kurbanlıklar İstanbul'a 24 Haziran'da girecek
GÜNDEM Kurbanlıklar İstanbul'a geliyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 507 bin Suriyeli geri döndü
GÜNDEM "507 bin Suriyeli geri döndü"
'Yanlış adres verdiniz' deyip ölümle tehdit etti
GÜNDEM 'Yanlış adres verdiniz' deyip ölümle tehdit etti
Yozgat’ta haç işlemeli mezar taşı ve tarihi İncil ele geçirildi
GÜNDEM Tarihi İncil ele geçirildi
Son dakika: Gölette facia! İki çocuk hayatını kaybetti
GÜNDEM Gölette facia! İki çocuk hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.