İstanbul'un Büyükçekmece Belediyesi ve Ulusal Tohum Takas Merkezi (UTTM) iş birliğinde yerli tohumları korumak ve sağlıklı gıdaya erişimi artırmak amacıyla Büyükçekmece’de "Yerel Tohum Takas Şenliği" düzenlendi.

Tarihi Kervansaray'da gerçekleşen şenlik hem renkli görüntülere sahne oldu. Hem de tarımsal üretimde sürdürülebilirliğe dikkat çekti. Tohum Takas Şenliği’ne İBB Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, geçmiş dönem Edirne Milletvekili ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, UTTM temsilcisi Ali Özırmak, Bolu, Çatalca, Beylikdüzü, Çanakkale, Çorlu ve Silivri belediyelerinden temsilcilerin yanısıra çok sayıda yerel üretici katıldı.

Şenlikte ürünlerini tanıtma fırsatı bulan yerel üreticilerin ve belediyelerin standlarında salça, adaçayı, zeytinyağı, baharatlar, bitkisel sabunlar, bal, sirke, unlu mamuller ve solucan gübresi gibi doğal ve el emeği ürünlerin satışı yapıldı.

Belediyelerin kurduğu standlarda katılımcılar, ellerindeki yerel tohumları takas ederek geleneksel tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağladı. Aynı zamanda standlarda ücretsiz fide dağıtımı yapılarak evde üretim desteklendi.