Büyükçekmece'deki

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Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılara, 2 ay ev hapsi hükmü uygulandı.

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Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bahçelievler Mahallesi Zencefil Sokak'taki bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek düzenlenen partiye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheliler M.S, M.E.Ç. ile ikamet sorumlusu İ.Y ve partiye katılan S.U. gözaltına alınmıştı.

Partiye katılan diğer 8 kişi hakkında ise "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapıldı.