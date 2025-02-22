AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin hazırlık süreci tamamlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile Genel Sekreter Fatih Şahin, Ankara Spor Salonu'nda basın mensuplarına kongre hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başladıkları maratonun son finalini yarın yapacaklarını belirten Kandemir, Türkiye'nin dört bir yanından partililerin Ankara'daki 8. Olağan Büyük Kongre'de bir araya geleceğini söyledi.

Kandemir, kongrenin sadece AK Parti ve Türk siyaseti açısından değil dünya demokrasisi için de örnek teşkil eden bir süreç içerisinde tamamlanacağını vurguladı.

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre sürecinin 7 Ekim'de belde ve ilçelerde başladığını, sonrasında illerde devam ettiğini hatırlatan Kandemir, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 kongreye bizzat katılım sağladığını ifade etti.

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"TÜRKİYE'NİN İKİNCİ YÜZYILININ İLK BÜYÜK KONGRESİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kongreye 100 binin üzerinde bir katılım beklediklerini belirterek, "Şu anda Hakkari'den, Ardahan'dan, Van'dan otobüslerimiz hareket ettiler, arkadaşlarımız yola çıktılar. Bu heyecana ortak olmak üzere kongre salonumuza doğru hareket ettiler. İnşallah yarın Genel Başkanımızın da teşrifi ile bu muazzam kongre ile yeni bir dönemin kapısını aralamış olacağız. Bu kongre bizim açımızdan şu sebeple çok önemli; Türkiye Yüzyılı'nın, Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk büyük kongresi. Genel Başkanımızın vereceği mesajlarla, salondaki arkadaşlarımızın coşkusuyla Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongredeki konuşmasının 3 ana başlık altında gerçekleşeceğini aktaran Kandemir, "23 senenin muhasebesini yapacağız AK Parti olarak. Milletimizin, toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine uygun mesajları vereceğimiz bir başlığımız olacak. Tabii ki en önemlisi, dünya siyasetine dair, Türkiye'nin bu yüzyılı nerede okuduğunu, Türkiye'yi nereye taşıyacağının mesajlarını vereceği bir manifesto niteliğinde konuşmayla inşallah buluşmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kandemir, kongrede özellikle uluslararası katılımın çok yoğun olduğunu, hem büyükelçiler düzeyinde hem de siyasi parti temsilcileri anlamında dünyanın dört bir tarafından kongreye teşvik olacağını anlattı. Kongrenin, sadece Türkiye ve içinde bulunduğu coğrafya için değil, dünya siyaseti açısından yeni bir dönemin de kapısını aralayacağına dikkati çeken Kandemir, "Heyecanla, küresel bir vizyonla tam da partimizin, ülkemizi taşıdığı bu küresel iddianın gereği olarak inşallah bu salonda hep birlikte yeni yüzyılın Türkiye'sinin ilk adımlarını, ilk ışığını, ilk tohumlarını hep birlikte görmüş olacağız." diye konuştu. REKLAM Kandemir, AK Parti'nin sürprizlere açık bir siyasi parti olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede gerçekleştireceği 1,5 saatlik konuşmasında hem içeriye hem dışarıya vereceği mesajlarla AK Parti kongrelerinin tüm dünyayı kapsayan mesajlarını dile getireceğini ifade etti. "TÜRKİYE YÜZYILI'NDAKİ 17 BAŞLIK ORTAYA KONACAK" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kongreye ve hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kongreye ilişkin kampanya sürecine değinen Dağ, bu sürecin bir süredir devam ettiğini, özellikle 14 Ağustos'ta, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüyle "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" konseptiyle sürdürüldüğünü söyledi. Dağ, 81 il, 972 ilçede yine "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" konseptiyle gençlik kollarında, kadın kollarında, ana kademede kongreleri gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Yarın da hem bu konseptin devamı hem de Türkiye Yüzyılının ilk kongresi olması sebebiyle inşallah 'Türkiye Yüzyılı' başlıklarında bulunan başlıklarla 'istikbal, istikrar, güç, şefkat, verimlilik' bunların hepsini bir arada tutup 'Adında AK Işığında İstikbal', 'Adında AK Işığında İstikrar', 'Adında AK Işığında Barış' bunun gibi çoklama şekilde hem önceki konseptimizin devamı hem de Türkiye Yüzyılı'ndaki 17 başlığımızı ortaya koyarak, ikisini cem ederek inşallah Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti'nin iddiasını ortaya koyacak bir ana tema belirlemiş durumdayız. İnşallah yarın bunu icra edip bundan sonraki kampanyamızda bu şekilde sürdüreceğiz."