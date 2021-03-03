Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

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Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iki takımın da son saniyeye kadar galibiyet için çabaladığını belirtti.

"Çok güzel bir maç oldu." diyen Bakkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"55. dakikasına 2-1 mağlup girdiğimiz bir maçı kazanmamız çok iyi olurdu. İkili mücadeleleri kazandık çünkü önde baskıyı iyi yaptık. Maçtan önce bu şekilde başlamayı hedeflemiştik. Ancak pozisyon zenginliği pek fazla yaşayamadık. Penaltıdan golü bulduk ve iyi savunma yaptığımız anda golü yedik. İkinci devre Oltan'ın (Karakullukçu) sakat olması, Gomes'in de sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından çok hazır olmayan El Kabir'i sahaya sürdük ve o da elinden geleni yaptı. Çok iyi bir santrafor ama daha hazır değil. Özellikle Novikovas, Osman (Çelik) ve Emrah (Başsan) oyuna girdikten sonra 30 dakikalık bölümde muhteşem oynadık."

Bakkal, kendileri gibi rakibin de kaçırdığı pozisyonlar bulunduğunu aktararak, "Direkten dönen topumuz var ve çok güzel bir gol bulduk. İşlerin bizim istediğimiz gibi gittiği bir maçtı. Yenseydik muhteşem olacaktı. Özellikle iki mağlubiyetten sonra 2-1 geriden gelmek önemliydi. Çok kaliteli bir kadro ile oynadık ama rakibi durdurduk ve sıkıntı yaşamadık. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde 13 maçımız var ve ben takımımdan memnunum. Özellikle geriye düştükten sonraki verdikleri mücadele, istek ve arzu beni memnun ediyor. Kalan 13 maça bakıyorum, her maça talibiz. Takımım bunu yapabilecek güçte. Planladığımız oyun sistemi tuttu." değerlendirmesinde bulundu.

- Canel: "Penaltıdan sonra çok çabuk toparlandık"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Erzurum deplasmanından puan veya puanlar almaya geldiklerini ve bunu da başardıklarını dile getirdi.

İlk yarı lüzumsuz bir şekilde penaltı pozisyonundan gol yediklerini aktaran Canel, "Penaltıdan sonra çok çabuk toparlandık ve güzel bir gol attık. İkinci yarıda 52. dakikada da yine güzel bir gol attık ama 62. dakikada tartışmalı bir pozisyondan yediğimiz golle maç 2-2 bitti. Önümüzdeki haftaya bakacağız." şeklinde konuştu.