Dizinin bu kadar popülerleşmesi ve Cadılar Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, batılı ülkelerde Jeffrey Dahmer kostüm fikri listelerin en üstünde yer aldı.

Bu durumun üstüne eBay Dahmer kostümlerinin kaldırılması için "son 100 yıl içinde şiddet içeren suçluların eylemlerini teşvik eden suç mahali veya bunlara fayda sağlayan eşyaların satışının yasaklanması" nı kapsayan şiddet ve şiddet içeren suçlular politikasının uygulanması gerektiğini iddia etti.