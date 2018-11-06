Çağan Irmak’ın yeni sinema filmi 'Bizi Hatırla', beyazperdeye ünlü yönetmenin 2005 yapımı 'Babam ve Oğlum'dan sonra çektiği yeni bir baba -oğul yabancılaşması olarak yansıyacak. Başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk yer aldığı filmin müziklerini ödüllü müzisyen Çiğdem Erken hazırladı.

Geçtiğimiz yıllarda tiyatroda yaptığı çalışmalarla başta Afife Ödülleri olmak üzere birçok ödül kazanan Çiğdem Erken, daha önce 'Benim Adım Feridun' ile 'Gülizar'da Çağan Irmak ile birlikte çalışmıştı. Erken'in 20'yi aşkın müzisyenle beraber hazırladığı müziklerin soundtrack albümü 'Bizi Hatırla'nın gösterim tarihi olan 23 Kasım'da çıkacak.

'Bizi Hatırla'nın Konusu:

'Kaan' (Tolga Tekin) bin bir emek ve zorlukla çalışma hayatında yükselmiş, başarılı bir iş kariyerine sahip olmuştur. Eşi, iki çocuğu ve işiyle ilgilenirken, bir sahil şehrinde yaşayan babası 'Eşref’i (Altan Erkekli) ise biraz ihmal etmiştir. Ancak günün birinde babasının geçirdiği rahatsızlık, onu babasının yanına gitmeye zorlar, ancak yoğun işlerinden ötürü babasını İstanbul’a, evine getirmeyi tercih eder. Son derece iyi niyetli ve iyi kalpli bir insan olan 'Eşref', burada yük olduğunu hissedince geri dönmek ister. İçinde bulundukları güç durumla beraber birbirlerine ne kadar yabancılaştıklarını göreceklerdir. Bu durum Kaan için zor kararlar almayı ve sıkı bir vicdan muhasebesini gerektirecektir.

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