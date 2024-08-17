Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik, Galatasaray'ın Konyaspor maçını yazdı: Gayretin kaderi - Galatasaray Haberleri

        Çağatay Çelik, Galatasaray'ın Konyaspor maçını yazdı: Gayretin kaderi

        Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan isimler ise Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz oldu. Habertürk Muhabiri Çağatay Çelik, sarı-kırmızılıların galibiyetini kaleme aldı: "Gayretin kaderi"

        Giriş: 17.08.2024 - 00:08 Güncelleme: 17.08.2024 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gayretin kaderi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray’ın geçen sezon yaz aylarında ligde ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde en önemli oyuncuları olan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, sezonun ilerleyen dönemlerinde adeta bir kenara atıldı. Ancak bu durum, ne teknik heyetin ne de idari yönetimin tercihlerinin bir sonucuydu; asıl sorun, Türk futbolunun kendi kendine ürettiği illüzyonların sonucuydu.

        Türk futbolunun sıklıkla gözden kaçırdığı iki önemli gerçek var: Eğer takımda yabancı oyuncular varsa, öncelik onların olur. Yüksek maliyetli transferler varsa, yine sahada yer bulma önceliği onlardadır. Toplamda 2 milyon Euro bile kazanmayan iki futbolcunun önüne 20 milyon Euro'nun üzerinde hak edişi bulunan Zaha, Ziyech ve Tete alırsanız forma önceliği de onların olur.

        REKLAM

        Ancak futbolda yeşil sahaların gerçekleri, eninde sonunda imaj gerçeğini yener. Ne Zaha ne Ziyech ne Tete sezonun genelinde takımın ana parçası olabildi. İlk yarıda Kerem ikinci yarıda Barış Alper hem fiziksel olarak takımın ihtiyacına yanıt verdi dahası tabela da yaptı. Bu yaz taraftarın istekleri kısmen terse döndü: 'Zaha ve Tete gitsin ancak yerlerine başkaları gelsin' 15 Ağustos'a kadar gerek sosyal medyada gerek ekranlardaki hakim anlatı buydu.

        Neredeyse tam bir yıl maç yaptıktan sonra kısa tatilin devamında yeni sezon yüklemeleri yapılan Barış ve Kerem, iki maçlık performanslarıyla günlerdir yerden yere vuruluyor. Onlarca kat fazla maaş alan futbolcular değil, her ihtiyaç duyulduğunda takıma omuz veren isimler hedef tahtasına oturtuluyor. Buna rağmen elindeki değerin kıymetini bilmeyenler de yok değil; Konya'da takımı karşılamaya Barış Alper ve Kerem'in fotoğraflarının yer aldığı pankartla gelen ve pankarta 'Bizi siz şampiyon yapacaksınız' yazan taraftarlar gibi.

        REKLAM

        Ligin en sert deplasmanlarından biri olan Konya'dan ancak ve ancak fizik kaliteyle çıkabilirdiniz, bunu da Ziyech, Zaha gibi en iyi yıllarını çoktan geride bırakan isimlerle değil, her topu zorlayan Barış Alper ve Kerem gibi yıldızlarla yapabilirdiniz. Hala yüklemelerin devam ettiği; yavaş ayaklarla sahaya çıkılan bu haftalarda belki de takımın en az hazır isimlerinin gayretleri, Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı camia buna rağmen bu iki futbolcuyu bir tekerleğin içine koyup laboratuvarda koşturmak; kendilerini her 90 dakika yeniden ispatlamalarını istiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Galatasaray'dan tepki VAR
        Galatasaray'dan tepki VAR
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Yozgat'ta dehşet! 14 yaşındaki Furkan'dan acı haber
        Yozgat'ta dehşet! 14 yaşındaki Furkan'dan acı haber
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Galibiyet pankartı!
        Galibiyet pankartı!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        İsyan etti
        İsyan etti
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi