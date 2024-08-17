Çağatay Çelik, Galatasaray'ın Konyaspor maçını yazdı: Gayretin kaderi

Galatasaray’ın geçen sezon yaz aylarında ligde ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde en önemli oyuncuları olan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, sezonun ilerleyen dönemlerinde adeta bir kenara atıldı. Ancak bu durum, ne teknik heyetin ne de idari yönetimin tercihlerinin bir sonucuydu; asıl sorun, Türk futbolunun kendi kendine ürettiği illüzyonların sonucuydu.

Türk futbolunun sıklıkla gözden kaçırdığı iki önemli gerçek var: Eğer takımda yabancı oyuncular varsa, öncelik onların olur. Yüksek maliyetli transferler varsa, yine sahada yer bulma önceliği onlardadır. Toplamda 2 milyon Euro bile kazanmayan iki futbolcunun önüne 20 milyon Euro'nun üzerinde hak edişi bulunan Zaha, Ziyech ve Tete alırsanız forma önceliği de onların olur. REKLAM

Ancak futbolda yeşil sahaların gerçekleri, eninde sonunda imaj gerçeğini yener. Ne Zaha ne Ziyech ne Tete sezonun genelinde takımın ana parçası olabildi. İlk yarıda Kerem ikinci yarıda Barış Alper hem fiziksel olarak takımın ihtiyacına yanıt verdi dahası tabela da yaptı. Bu yaz taraftarın istekleri kısmen terse döndü: 'Zaha ve Tete gitsin ancak yerlerine başkaları gelsin' 15 Ağustos'a kadar gerek sosyal medyada gerek ekranlardaki hakim anlatı buydu.

Neredeyse tam bir yıl maç yaptıktan sonra kısa tatilin devamında yeni sezon yüklemeleri yapılan Barış ve Kerem, iki maçlık performanslarıyla günlerdir yerden yere vuruluyor. Onlarca kat fazla maaş alan futbolcular değil, her ihtiyaç duyulduğunda takıma omuz veren isimler hedef tahtasına oturtuluyor. Buna rağmen elindeki değerin kıymetini bilmeyenler de yok değil; Konya'da takımı karşılamaya Barış Alper ve Kerem'in fotoğraflarının yer aldığı pankartla gelen ve pankarta 'Bizi siz şampiyon yapacaksınız' yazan taraftarlar gibi. REKLAM