Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan 730 gün görevde kaldı! - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan 730 gün görevde kaldı!

        RAMS Başakşehir'de yolların ayrıldığı Teknik Direktör Çağdaş Atan, turuncu-lacivertli takımın başında 730 gün görevde kaldı. Atan, bu süreçte çıktığı 98 maçta 47 galibiyet, 29 mağlubiyet, 22 de beraberlik aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 10:28 Güncelleme: 09.09.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağdaş Atan 730 gün görevde kaldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 2 beraberlikle başlayan ve Avrupa'ya da erken veda eden Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

        EN UZUN SÜRE GÖREVDE KALAN 2. TEKNİK DİREKTÖR

        9 Eylül 2023'te göreve gelen Atan, 730 gün ile Başakşehir'de en uzun görev alan 2. çalıştırıcı oldu. 1777 günle listenin ilk sırasında Abdullah Avcı bulunurken, Emre Belözoğlu 694 günle 3., 578 gün ile Okan Buruk da 4. sırada yer alıyor. Listenin son sırasında ise 245 günle Aykut Kocaman bulunuyor.

        98 MAÇTA 47 GALİBİYET

        Turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı 98 maçta 47 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 22 de beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 166 gol atan Başakşehir, kalesinde 122 gole engel olamadı. Atan'ın, İstanbul ekibinin başında çıktığı 98 mücadelenin 73'ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası ve 18'si de UEFA Konferans Ligi ve elemelerinden oluşuyor.,

        REKLAM

        AVRUPA DEFTERİ ERKEN KAPANDI

        Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Avrupa'ya play-off turunda veda etti. UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan giriş yapan turuncu-lacivertliler, Bulgar ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0 mağlup ederek bir üst turda Viking ile eşleşti. Norveç temsilcisini deplasmanda 3-1'le geçen Başakşehir, sahasında da 1-1 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırdı. UEFA Konferans Ligi bileti almaya çok yaklaşan turuncu-lacivertliler, sahasında 2-1, deplasmanda 3-1'lik skorlarla Romanya takımı Universitatea Craiova'ya kaybederek bu sezon Avrupa defterini erken kapadı.

        SÜPER LİG'DE YENİ SEZONA KÖTÜ BAŞLANGIÇ

        Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Süper Lig'in ilk 4 haftalık bölümünde oynadığı 2 karşılaşmada henüz galibiyetle tanışamadı. Ligin 1. ve 3. haftalarında oynaması gereken müsabakaları Avrupa maçları nedeniyle ertelenen Başakşehir, 2. haftada sahasında Kayserispor ile 1-1, 3. haftada ise yine evinde bu kez Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Turuncu-lacivertli ekip Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

        GEÇEN SEZON 5. OLDU

        Başakşehir, geçtiğimiz sezon ligi Çağdaş Atan yönetiminde 5. sırada tamamladı. Atan idaresinde turuncu-lacivertli ekip, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 36 maçta 16 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 da beraberlik elde etti.

        İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmalarda 60 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde de 56 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Sanat dünyasından, 'İsrail' tepkisi
        Sanat dünyasından, 'İsrail' tepkisi
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu