Çağdaş Atan 730 gün görevde kaldı!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 2 beraberlikle başlayan ve Avrupa'ya da erken veda eden Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

EN UZUN SÜRE GÖREVDE KALAN 2. TEKNİK DİREKTÖR

9 Eylül 2023'te göreve gelen Atan, 730 gün ile Başakşehir'de en uzun görev alan 2. çalıştırıcı oldu. 1777 günle listenin ilk sırasında Abdullah Avcı bulunurken, Emre Belözoğlu 694 günle 3., 578 gün ile Okan Buruk da 4. sırada yer alıyor. Listenin son sırasında ise 245 günle Aykut Kocaman bulunuyor.

98 MAÇTA 47 GALİBİYET

Turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı 98 maçta 47 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 22 de beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 166 gol atan Başakşehir, kalesinde 122 gole engel olamadı. Atan'ın, İstanbul ekibinin başında çıktığı 98 mücadelenin 73'ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası ve 18'si de UEFA Konferans Ligi ve elemelerinden oluşuyor.,

