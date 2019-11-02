Ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Çocuklarıyla mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan Şıkel, bu kez annesi Asuman Şıkel'in yeni yaşını kutladı.

Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını yayınlayan Şıkel, paylaşımına şu notu düştü:

Sen hep diyorsun ya; 'Ben sizin için yaşıyorum' diye. Biz de seni daha da gururlandırmak, göğsünü kabartmak ve mutlu etmek için uğraşıyoruz. Senin mutluluğun, bizim ışığımızdır annem. Yavrularımın bir tanecik anneannesi, bizim her şeyimiz annemiz iyi ki varsın! Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum.

Ünlü mankenin bu paylaşımı kısa sürede 154 binin üzerinde beğeni aldı.