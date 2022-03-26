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Çağla Şıkel: 'Cesaret' denilince akla Gülşen geliyor!

Önceki gün bir fuarda 5 milyon TL'lik büstiyer ile objektif karşısına geçen Çağla Şıkel, "Bu bir tam sanat eseri. Aslında benim aklıma ilk Gülşen gelmişti. Böyle bir güzel ve iddialı kıyafeti ancak o taşır. 'Cesaret' denilince benim aklıma direkt Gülşen geliyor" dedi

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  • Çağla Şıkel: 'Cesaret' denilince akla Gülşen geliyor!

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Manken ve sunucu Çağla Şıkel (43), önceki gün Yeşilköy'de düzenlenen 'İstanbul Jewelery Show' fuarında objektiflere yansıdı. Şıkel, fuarda değeri 5 milyon TL olan ve altın ile pırlanta kullanılarak hazırlanan büstiyeri giydi.
  • Çağla Şıkel: 'Cesaret' denilince akla Gülşen geliyor!

    "CESARET' DENİLİNCE AKLIMA DİREKT GÜLŞEN GELİYOR"

    2 kilo ağırlığında, 18 ayar altın ve 90 karat pırlanta kullanılarak 1.5 ayda hazırlanılan büstiyerle alakalı konuşan Çağla Şıkel, "Bu bir tam sanat eseri. Bu büstiyerin satışı da gerçekleşmiş. Buradan Katar'a yollanacakmış hatta. Aslında benim aklıma ilk Gülşen gelmişti. Böyle bir güzel ve iddialı kıyafeti ancak o taşır. 'Cesaret' denilince benim aklıma direkt Gülşen geliyor." şeklinde konuştu.
  • Çağla Şıkel: 'Cesaret' denilince akla Gülşen geliyor!

    GÜLŞEN'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Gülşen, iddialı kostümleri ve sahne şovuyla ilgili eleştirilere yanıt vermişti.
  • Çağla Şıkel: 'Cesaret' denilince akla Gülşen geliyor!

    "KONUŞANLARA SORUN"

    Gülşen, muhabirlerin "Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

    Ben sadece konser veriyorum. Sonra başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun.
  • Çağla Şıkel: 'Cesaret' denilince akla Gülşen geliyor!

    "NE TEPKİSİ? BEN SADECE KONSER VERİYORUM"

    Şarkıcı, "Eşiniz Ozan Bey'in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?" sorusu üzerine de şöyle demişti:

    Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu.
  • Çağla Şıkel: 'Cesaret' denilince akla Gülşen geliyor!

    'BOŞANMA' İDDİASI

    Azur Benan adında bir erkek çocukları olan çiftin geçtiğimiz haftalarda boşanacağı iddia edilmişti. Ancak Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, "Kesinlikle yalan haber. Hatta çok mutlular. Gülşen Hanım böyle konularda konuşmayı sevmez biliyorsunuz. Ozan Bey'in de evden ayrılması söz konusu değildir. " ifadelerini kullanarak iddiaları yalanlamıştı.
  • Çağla Şıkel: 'Cesaret' denilince akla Gülşen geliyor!

    "KIYAFETLERİNE KARIŞMIYORUM"

    Çolakoğlu'nun ayrılık kararı almasının sebebinin Gülşen'in kıyafetleri olduğu konuşulsa da, ünlü müzisyen daha önce bu konuyla ilgili eşine destek vermişti.
  • Çağla Şıkel: 'Cesaret' denilince akla Gülşen geliyor!

    Çolakoğlu, "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum." ifadelerine yer vermişti.

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