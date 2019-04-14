Tüm gününü çocuklarına ayırdığını ifade eden Çağla Şikel, AVM'de bulunan bir eğlence merkezinde uzun süre Güney ve Uzay'la birlikte oyunlar oynadı.

Eğlenceli anlarını çekerek sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen Çağla Şıkel, oyun sonrası çocuklarıyla birlikte bir restoranda yemek yiyerek eğlenceli bir günü daha sonlandırdı.