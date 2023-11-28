Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çalı toplamaya giden kadın boğuldu

        Diyarbakır'da çalı toplamaya giden kadın derede boğuldu

        Diyarbakır'da çalı toplamaya giden kadın, Sinek Çayı'ndan geçerken dengesini kaybederek düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan kadın, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalı toplamaya giden kadın boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Aşağışeyhler Mahallesi'nde çalı toplamaya giden Cemile Altunkılıç (57), Sinek Çayı'ndan geçmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü.

        Bir süre sonra kadının gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Çermik Belediyesi arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu Altunkılıç'ın cansız bedeni bulundu. Kadının cesedi otopsi için Çermik Devlet Hastanesine götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri diyarbakır
        #çermik ilçesi
        #sinek çayı
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Hangi maçları kaçıracak?
        Hangi maçları kaçıracak?
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        İşte 2023'ün kelimesi!
        İşte 2023'ün kelimesi!
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?