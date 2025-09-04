Çalışanlar için tatil fırsatı! 14 gün izinle 43 gün tatil nasıl yapılır?
2026 yılının resmi tatil takvimi açıklandı. Çalışanlar için oldukça avantajlı görünen yeni takvim, tatilleri hafta sonlarıyla birleştirme imkânı sunuyor. Böylece yıl boyunca yalnızca 14 gün izin kullanarak toplamda 43 gün tatil yapma fırsatı elde edilebilecek. Hem dinlenmek hem de tatil planlarını önceden şekillendirmek isteyenler için bu takvim önemli bir rehber niteliği taşıyor. İşte 2026 yılına ait ayrıntılı tatil programı…
2026 yılı, resmi tatillerin ve bayramların hafta sonlarıyla çakışması sayesinde çalışanlar için adeta tatil yılı olacak. Takvimini doğru planlayanlar, yalnızca 14 gün yıllık izin ayırarak yıl boyunca toplam 43 gün tatil yapma şansına sahip olacak. Bu durum çalışanlara daha fazla dinlenme olanağı sağlayacak. Peki, 14 gün izinle 43 gün tatil nasıl yapılır?
2026 YILINDA 14 GÜN İZİNLE 43 GÜN TATİL FIRSATI!
Yılbaşı tatili (1-4 Ocak) 2026 yılında perşembe gününe denk geliyor. Bu tarihte yalnızca 1 gün izin alındığında, toplamda 4 günlük kesintisiz tatil yapmak mümkün olacak.
Ramazan Bayramı Tatili (14-22 Mart 2026) hafta sonlarıyla birleşen Ramazan Bayramı, çalışanlara avantajlı bir fırsat sunuyor. 4 gün izin kullanıldığında 9 gün sürecek uzun bir tatil imkânı elde edilebilecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23-26 Nisan 2026) bu yıl 23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü izin kullananlar, hafta sonuyla birlikte toplam 4 gün tatil yapabilecek.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1-4 Mayıs 2026) cuma gününe denk geliyor. Ardından gelen hafta sonuyla birleştiğinde, tek bir gün izinle 4 günlük tatil fırsatı ortaya çıkıyor.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (16-19 Mayıs 2026) 19 Mayıs Salı günü kutlanacak. Öncesindeki pazartesi günü izin alındığında, hafta sonuyla birlikte toplam 4 gün tatil yapmak mümkün olacak.
Kurban Bayramı Tatili (23-30 Mayıs 2026) 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı, izin günleriyle birleştiğinde büyük bir fırsat sunuyor. Sadece 2 gün izin alarak toplamda 8 gün tatil yapma imkânı doğacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (10-15 Temmuz 2026) 15 Temmuz tatili yani cuma gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleştirildiğinde, 3 gün izin kullanarak tatil süresi 6 güne kadar uzatılabilecek.
Cumhuriyet Bayramı Tatili (29 Ekim-1 Kasım 2026) 29 Ekim’in perşembe gününe rastlamasıyla birlikte, cuma günü izin alındığında 4 günlük kesintisiz tatil yapmak mümkün olacak.