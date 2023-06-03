Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin ardından gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda 28. Dönem milletvekilleri yemin etti. 4 Haziran'da eski bakanlar ile yeni bakanların Genel Kurul'da ant içmesi beklenirken gözler Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının kim olacağına çevrildi. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim olacak, ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabına ilişkin merak edilen detaylar...

YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK? 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplandı. YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler "Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?" sorularına çevrildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI KİM OLDU? Fakat yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin netleşmesiyle yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da belli olacak. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.



Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin ardından gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda 28. Dönem milletvekilleri yemin etti. 4 Haziran'da eski bakanlar ile yeni bakanların Genel Kurul'da ant içmesi beklenirken gözler Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının kim olacağına çevrildi. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim olacak, ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabına ilişkin merak edilen detaylar...

YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplandı.