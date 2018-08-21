Cambridge United - Exeter City sahaya çıkıyor

İngiltere 2.Lig maçında Cambridge United ile Exeter City, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Cambridge United 4 puanla 17. sırada, Exeter City 7 puanla 1. sırada bulunuyor. Cambridge United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Exeter City, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 471 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cambridge United kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Exeter City sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Cambridge United son haftadaki Port Vale müsabasında 5-0 kazandı.

Exeter City ise Colchester United maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cambridge United, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Exeter City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Exeter City, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ