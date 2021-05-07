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Camdaki Kız 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 5. son bölüm

Camdaki Kız 5. bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nın romanından diziye uyarlandı. Camdaki Kız dizisinin 5. son bölümünde; Koroğlu Ailesi basında çıkan fotoğrafın yarattığı krizi henüz çözmüşken, Nalan’ın son anda yüzüğü atması her iki ailede de şok etkisi yaratır. Camdaki Kız 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 5. son bölüm özeti...

Camdaki Kız 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 5. son bölüm

Camdaki Kız 5. bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlamıştır. Nalan, Feride’nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemez. Camdaki Kız 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 5. son bölüm

CAMDAKİ KIZ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

CAMDAKİ KIZ 5. SON BÖLÜM

Feride ise Sedat’ın Cana’ya aldığı bilekliği bilmediği için, Nalan’ı zorla ayrılık kararından döndürmeye çalışır. Nalan büyük bir aşk acısı yaşarken, neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

Nalan’ın yüzüğü atmasının ardından Koroğlu Malikanesi de yangın yerine dönmüştür. Rafet sonunda dayanamaz, Sedat’ı evlatlıktan reddedeceğini söyler. Bu Sedat için bardağı taşıran son damla olur ve Sedat evi terk eder. Ama bu öfke, ona pahalıya mal olacaktır ve belki de bir kaza, her şeyin seyrini değiştirecektir.

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