Ali Y.'nin ilk ifadesinde işsiz olduğunu belirterek, Bir an şeytana uydum. Bunun için çok pişmanımö dediği öğrenildi.

Kentte son 3 gün içinde 5 camiden yardım kutuları çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği bölgelerdeki 80 mobese ve güvenlik kamerasına kayıtlı görüntüleri tek tek inceledi.



DHA'nın haberine göre kimliği belirlenen Ali Y.'yi dün gözaltına aldı. Ali Y.'nin ilk ifadesinde işsiz olduğunu belirterek, Bir an şeytana uydum. Bunun için çok pişmanımö dediği öğrenildi. Ali Y., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.