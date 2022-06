"BİRBİRİMİZİ ANLAYABİLİYORUZ"

Öykü Karayel de evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "Sanatçı bir adamla evli olmak nasıl bir his?" sorusuna "Birbirimizin yaratım sürecindeki birtakım stresleri ve kaygıları anlayabiliyoruz. Bu konularda birbirimizi sakinleştirip, destek olabiliyoruz. Bu tarafıyla çok güzel ama şahsi olarak birbirimizin alanlarına müdahil olmuyoruz. Zaten ikimiz de farklı alanlardayız. Can gibi bir sanatçıyla birlikte olmak beni her anlamda besliyor. Çünkü Can çok yönlü biri ve sanatın birçok dalıyla ilgili. O anlamda ondan çok şey öğrenip çokça takdir ve gurur duygusu yaşamama sebep oluyor." yanıtını vermişti.