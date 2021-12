İllüstrasyonlarını NFT dünyasına uyarladı 0:00 / 0:00

Son aylarda NFT'ler giderek popülerleşirken, ünlü isimlerin de bu alana merakı artıyor. NFT ilgisi tüm dünyada yaygınlaşırken, şarkıcı Can Bonomo da akıma ayak uydurdu. Bonomo, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve biriktirdiği illüstrasyonlarını NFT'ye uyarladı.

14 eserden oluşacak olan koleksiyonun ilk edisyonları, 12 Aralık'ta satışa sunulacak.

Koleksiyon, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği ilk kişisel sergisi 'Anachronismus' ve pandemi sebebiyle gerçekleştiremediği ikinci sergisi 'Welcome to The Future a.k.a. WTF'dan 14 parçanın 5'er farklı edisyonundan oluşacak.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 2022'nin ilk aylarında başka NFT projelerinin de olacağının sinyalini veren Bonomo, satışa sunmaya hazırlandığı ilk kişisel NFT sergisini de 'Mayasında dijital olan eserlerinin yuvalarına dönüşü' olarak yorumladı.

NFT DÜNYASINA ÜNLÜ AKINI

Öte yandan NFT dünyasına bugüne dek Lady Gaga, Lindsay Lohan, Grimes, Paris Hilton, Emily Ratajkowski gibi isimler girdi. Türkiye'de de Cem Yılmaz ve Nurgül Yeşilçay gibi ünlüler NFT satışıyla ilgilenenler arasında.

15 günde 45 adet NFT satan Cem Yılmaz, bu satışlardan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde etmişti.

NFT NEDİR?

NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor

NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchainde izlenir.