Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!

        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!

        İstanbul Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada lastiği patladığı belirtilen bir TIR, aynı yönde ilerleyen cipe çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da kaza saat 12.00 sıralarında, Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

        TIR'IN ÖN LASTİĞİ PATLADI

        DHA'da yer alan habere göre İlyas Atçı yönetimindeki TIR'ın sol ön lastiği seyir halindeyken patladı.

        GURBETÇİ AİLENİN CİPİNE ÇARPTI

        Yolda zikzaklar çizen TIR, Ali Rıza Çalışkan yönetimindeki Danimarka plakalı ve içinde 5 kişilik gurbetçi bir ailenin bulunduğu cipe çarptı.

        SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

        Kazanın etkisiyle cip refüje savruldu. Cip sürücüsü Çalışkan araçta sıkıştı. Kazada TIR şoförü İlyas Atçı ve cipte bulunan 5 kişi yaralandı.

        ANNE VE ÇOCUĞU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Araçta sıkışan ağır yaralı cip sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Cipte bulunan anne ve çocuğu hastanede hayatını kaybederken sürücü baba Ali Rıza Çalışkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılmaz hale gelen cip vinç yardımıyla kaldırıldı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        YAŞ sona erdi! Açıklama bekleniyor
        YAŞ sona erdi! Açıklama bekleniyor
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!
        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!