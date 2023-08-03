Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!

Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!

Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı! İstanbul Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada lastiği patladığı belirtilen bir TIR, aynı yönde ilerleyen cipe çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.08.2023 - 15:41 Güncelleme: 03.08.2023 - 15:41 facebook

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