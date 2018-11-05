Cadde'nin haberine göre, bir alışveriş merkezinde mağazaları gezen ve kahve molası veren Can Nergis-Jelena Milosavjevic çifti, daha sonra kızları Mila ile birlikte çocuk katındaki tüm oyuncakları deneyimledi.

Pazar gününün keyfini ailece yaşadıklarını belirten oyuncu Can Nergis, şu sıralar vizyona girecek yeni filminin heyecanı içinde olduğunu söyledi. Nergis, "Börü' dizisinin sinema filmi çekildi. Bu ay içinde vizyona giriyor. Çok iyi bir film oldu, umarım seyirci de hakkını verecek" dedi.

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