Can Verel (Doktor Volkan) kimdir? kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarının beğeni ile izlenen fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz, her seferinde kadrosuna yeni karakterler ve simalar ekleyerek seyircilerini şaşırtmayı başarıyor. Dizinin 11. bölümünde karşımıza çıkan ve dizide İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Nefes'in psikoloğu karakteri Doktor Volkan karakterine can veren Can Verel de merak konusu oldu. Gerek yakışıklılığı ile gerekse de özel yaşamı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Can Verel Kimdir? Oyuncu hakkında merak edilen tüm sorularınızın cevabı bu makalemizde sizlerle.

Can Verel 1 Ocak 1982 (37 yaşında) yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Engin Verel, ünlü Fenerbahçeli futbolcudur. Şu anda spor yazarı olan Engin Verel hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’de oyuncu olarak yer almıştır. Can Verel’in Annesi ise, 21 Mayıs 1971 yılında mankenler kraliçesi tacı giymiş ve bir dönem oyunculuk yapmış olan Bahar Erdeniz'dir. Yakışıklı oyuncu, kariyerine oyunculuğu da eklemek isteği ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk konusunda eğitim almıştır. Oyuncunun kamera karşısındaki ilk tecrübesi 2004 senesinde yayınlanan Omuz Omuza adlı dizi olmuştur. Bu dizinin ardından Gemilerde Talim Var adlı dizide rol alan genç oyuncu, 2006 yılında ise Selena adlı dizide Alekto karakterine hayat vermiştir.

2011 yılında yayınlanan ve yaklaşık üç sezon devam eden Papatyam adlı dizide Vedat karakterine hayat vermiş olan Can Verel, bu dizinin ardından yine 2011 yılında Arka Sokaklar dizi kadrosuna eklenerek Semih karakterine hayat vermiştir.

Hayat Güzeldir isimli dizide birlikte oynadığı rol arkadaşı Merve Sevi ile birlikte aşka yelken açan oyuncu aşklarını ilan etmiş hatta ne zaman evleneceklerini ve erkek çocuklarının olmasını istediklerini bile dile getirmişlerdir. Ancak bir süre sonra ayrılmaya karar vermiş ve birlikteliklerini sonlandırmışlardır. Şimdilerde ise Avukat olan Serra Bozarslan ile sevgili olan oyuncu Crunch reklamlarında rol almıştır.

185 cm boyunda ve 78 kg ağırlığında olan yakışıklı oyuncu Can Verel bir evlilik yapmış ve bu evlilikten bir kızı dünyaya geldikten kısa bir süre sonra boşanmıştır.

2018 yılında yayına giren Sen Anlat Karadeniz dizisinde küçük bir almış ve dizide İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Nefes'in psikoloğu olarak karşımıza çıkan Verel, doktor Volkan adıyla ekranlara geldi. Can Verel başarı ile devam ettirdiği oyunculuk dışında Türkiye Futbol Vakfı yönetim kurulu üyesidir ve Ebru Küçükaka menajerliğine bağlı çalışan bir oyuncudur.

Can Verel son olarak Kanal 7 ekranlarında yayına giren ve günlük olarak yayınlanan Yemin dizisinde erkek başrol oyuncularından Gökberk Demirci ile birlikte diğer erkek başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Can Verel’in rol aldığı diziler ve filmler: