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KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Can Yaman ve Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımıyla kafaları karıştırmıştı. Yakışıklı oyuncu Can Yaman, Instagram hesabından, rol arkadaşı ve dizideki aşkı Demet Özdemir'le olan samimi pozunu, "Önümüzdeki 2 bölüm gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı gözlükle olacağım, ama aşk dolu bakışmalardan bir şey eksilmeyecek" notuyla paylaşmıştı.