Can Yayın Holding'in yönetim kurulu belli oldu Ciner Yayın Holding'in hisselerinin Can Grubu'na devir sürecinin tamamlanmasının ardından yönetim kurulu da belirlendi. Mehmet Kenan Tekdağ Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Başkan Vekili Mehmet Şakir Can oldu. Kemal Can da Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Habertürk Giriş: 18.05.2025 - 20:55 Güncelleme: 18.05.2025 - 20:55 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL