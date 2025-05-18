Can Yayın Holding'in yönetim kurulu belli oldu

Can Grubu'nun hisselerini devraldığı Ciner Yayın Holding'in ismi Can Yayın Holding olarak değiştirildi. Holding'in yönetim kurulu da belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, yeni yönetim kuruluna ilişkin açıklama yaptı. Tekdağ'ın açıklaması şöyle:

Değerli Arkadaşlarım…

Bildiğiniz üzere Ciner Yayın Holding'in hisselerinin Can Grubu'na devrinin hukuki ve fiili olarak tamamlanmış olduğunu sizlerle daha önce paylaşmıştım.

Devir sonrasında gerek Ciner Yayın Holding'de ve gerekse iştiraki yayıncı şirketlerde genel kurullar da tamamlanmış ve buna bağlı olarak yönetim kurulları da değişmiştir.

Buna göre; Ciner Yayın Holding'in ismi Can Yayın Holding olarak değiştirilmiş ve Can Yayın Holding'in yeni yönetim kurulu; Mehmet Kenan Tekdağ (Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Şakir Can (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Kemal Can (Yönetim Kurulu Üyesi)

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şeklinde oluşturulmuştur.

Aynı şekilde yayın mecralarımızın sahibi ve yayıncısı olan şirketlerimizde de yönetim kurulları yeniden oluşturulmuştur.

Buna göre; Habertürk TV, Haberturk.com,