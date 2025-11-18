Habertürk
        Çanakkale'de feribot seferleri iptal! | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de feribot seferleri iptal!

        Marmara'da şiddetli fırtına etkili oluyor. Çanakkale'de bugün yapılması planlanan bazı Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri de yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 09:51 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:12
        Birçok feribot seferi iptal!
        Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

        DHA'nın haberine göre Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında tarifede bulunan tüm planlı seferler iptal edilirken; Geyikli'den saat 18.00 seferi, Bozcaada'dan saat 17.00 seferleri ek olarak gerçekleştirilecek.

        Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri ise iptal edildi.

        BURSA

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri de Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

        İHA'da yer alan habere göre BUDO tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; "Saat 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."

