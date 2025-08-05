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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de patlamamış top mermisi bulundu | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de sahilde patlamamış top mermisi bulundu

        Çanakkale'de, sahilde patlamamış top mermisi bulundu. Mermi, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 18:09 Güncelleme: 05.08.2025 - 18:09
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        Çanakkale'de patlamamış top mermisi bulundu
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        Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde saat 10.30 sıralarında sahilde gezen vatandaşlar, patlamamış top mermisini fark edip polise haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra incelenmek üzere top mermisi polis ekipleri tarafından götürüldü.

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