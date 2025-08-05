Çanakkale'de patlamamış top mermisi bulundu

Çanakkale'de sahilde patlamamış top mermisi bulundu
Çanakkale'de, sahilde patlamamış top mermisi bulundu. Mermi, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere götürüldü
Giriş: 05.08.2025 - 18:09 Güncelleme: 05.08.2025 - 18:09
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde saat 10.30 sıralarında sahilde gezen vatandaşlar, patlamamış top mermisini fark edip polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra incelenmek üzere top mermisi polis ekipleri tarafından götürüldü.
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