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        Haberler Gündem Trafik Çanakkale'de yapay zeka destekli radar

        Çanakkale'de hız ihlali, yapay zeka destekli radarla tespit ediliyor

        Çanakkale'de, hız ihlali tespitleri yapay destekli yerli ve milli yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS) ile gerçekleştiriliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 18:39 Güncelleme: 04.03.2025 - 18:39
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        Çanakkale'de yapay zeka destekli radar
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi envanterine giren yerli ve milli yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS), kent genelinde geçen yıl hizmete girdi.

        Yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemi ile Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Bursa, Çanakkale-İstanbul kara yolları ile 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolları ve şehir içinde fazla kaza yaşanan bölgelerde radar denetimi gerçekleştiriliyor.

        Yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemi operatöre ihtiyaç duyulmadan tüm hava şartlarında gece gündüz ayrımı yapmadan plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor.

        Yapay zeka tarafından tespit edilen araçların hız, fotoğraf ve geçiş zamanını emniyetin PolNet (Polis Bilişim Ağı) ağına gönderen sistem, ihlal yapan araçlara ait verileri de anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.

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        #Çanakkale Haberleri
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        #mobil hız tespit sistemi
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