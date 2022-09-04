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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çanakkale'deki tur otobüsü kazasında tutuklama!
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Çanakkale'de 1 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında tutuklama

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tur otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 54 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü Özgür Ercan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yaralılardan 45'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 kişinin tedavileri sürüyor

Son dakika: Çanakkale'deki tur otobüsü kazasında tutuklama!
Çanakkale'deki tur otobüsü kazasında tutuklama!
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DHA

Çanakkale'de, 1 kişinin öldüğü 54 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü Özgür Ercan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Ezine ilçesi çıkışı Fidanlık Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. Kocaeli'den Çanakkale'ye giden Özgür Ercan'ın kullandığı, 52 yolcu ve 2 muavinin olduğu, 'Kılıçbey' turizm ve seyahat acentesine ait tur otobüsü, kontrolden çıkıp, su kanalına devrildi.

1 YOLCU ÖLDÜ, 54 KİŞİ YARALANDI

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya'nın (63) hayatını kaybettiği kazada şoför dahil yaralanan 54 kişi çevre ilçelerde çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından İl Jandarma Komutanlığı tarafından tedavisi sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Özgür Ercan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ercan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

9 YOLCUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ayrıca kazada yaralananlardan 45'i taburcu olurken, Gülcan Uzun (61), Erdoğan Çınar (67), Nurcihan Eşlik (69), Ayşe Dinç (66), Serpil Dinç (68), Hayriye Sönmez (64) Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, Münire Yazıcı (56), Nuran Doğru (70), Dilek Nogay Kanmaz (51) ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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