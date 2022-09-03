Ölü ve yaralılar var! Çanakkale'de tur otobüsü devrildi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 28 Ağustos'ta yaşanan ve 5 kişinin ölümü, 38 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından acı haber bu sefer Çanakkale'den geldi.

OTOBÜSTE 55 KİŞİ BULUNUYORDU

İHA'da yer alan habere göre yoldan çıkan otobüs, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta 52 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere 55 kişinin bulunduğu öğrenildi.