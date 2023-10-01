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        Çanakkale'de sağlık personeli ormanda ölü bulundu

        ÇANAKKALE'ninYeniceilçesindeki ormanda, sağlık personeli Aytaç Tahtalı ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 16:44 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:45
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        Çanakkale'de sağlık personeli ormanda ölü bulundu
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        ÇANAKKALE'ninYeniceilçesindeki ormanda, sağlık personeli Aytaç Tahtalı ölü bulundu.

        Yenice panayır yeri yakınlarında, bu sabah yürüyüşüne çıkanlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölen kişinin evli, 2 çocuk babası sağlık personeli Aytaç Tahtalı olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet yarası bulunmayan Tahtalı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tahtalı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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