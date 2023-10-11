Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        'Jandarmayım' yalanı ile dolandırdı, kaçarken otobüste yakalandı

        ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde kendini 'jandarma' olarak tanıtıp, Döndü Ayaz'ı (70) para ve altınlarını alarak dolandıran D.İ., Adana'ya kaçarken otobüste yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:29 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Jandarmayım' yalanı ile dolandırdı, kaçarken otobüste yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde kendini 'jandarma' olarak tanıtıp, Döndü Ayaz'ı (70) para ve altınlarını alarak dolandıran D.İ., Adana'ya kaçarken otobüste yakalandı.

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Karıncalık köyünde meydana geldi. Döndü Ayaz'ı cep telefonuyla arayan D.İ., kendini 'jandarma' olarak tanıttı. Bir süre sonra adrese gelen şüpheli, Ayaz'ın ölümlü bir olaya karıştığını, evindeki altın ile paraların seri numaralarını kontrol edeceğini söyledi. D.İ., 8 çeyrek altın, 2 yarım altın, 600 euro ve 6 bin lirayı alıp, uzaklaştı. Daha sonra durumdan şüphelenen Ayaz, jandarmaya ihbarda bulundu.

        JANDARMANIN TAKİBİNE TAKILDI

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri ve Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucu D.İ., Adana'ya kaçarken Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay beldesinde otobüste yakalandı. D.İ.'nin üzerinde yapılan aramada, 770 euro, 13 bin 480 TL ve 3 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan D.İ.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!
        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
        Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        TIR´ın çarptığı ayının ölümüne üzülen ormancı o anları sosyal medyadan payl...
        TIR´ın çarptığı ayının ölümüne üzülen ormancı o anları sosyal medyadan payl...
        Çanakkale'de tırın çarptığı ayının ölümüne üzülen ormancı sosyal medyada il...
        Çanakkale'de tırın çarptığı ayının ölümüne üzülen ormancı sosyal medyada il...