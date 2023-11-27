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        Çanakkale'de yıldırım isabet eden 4 asker yaralandı

        Çanakkale'de yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 4 asker tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 00:22 Güncelleme: 27.11.2023 - 00:22
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        Çanakkale'de yıldırım isabet eden 4 asker yaralandı
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        Çanakkale'de yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 4 asker tedavi altına alındı.

        İki gündür sağanağın etkili olduğu kentte, Boğaz ve Garnizon Komutanlığının yer aldığı Nara Burnu'na yıldırım isabet etti.

        Olay anında bu mevkide bulunan 4 asker yaralandı. Askerlerin 2'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne, 2'si Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbiren gözlem altında tutuldukları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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