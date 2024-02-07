Çanakkale'de sahte ilanlarla 'kapora' dolandırıcılığına 2 tutuklama

Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ürünlerle ilgili sahte ilanlar üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'kapora' ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Çanakkale şehir merkezi ve Biga ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 telefon, 1 dizüstü bilgisayar, 3 SİM kart, 1 SİM kart adaptörü ve 9 banka kartına el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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