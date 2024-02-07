Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de sahte ilanlarla 'kapora' dolandırıcılığına 2 tutuklama

        ÇANAKKALE'de, uygulamalar üzerinden sahte ilan vererek 'kapora' adı altında para aldıkları kişileri dolandıran 9 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de sahte ilanlarla 'kapora' dolandırıcılığına 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'de, uygulamalar üzerinden sahte ilan vererek 'kapora' adı altında para aldıkları kişileri dolandıran 9 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ürünlerle ilgili sahte ilanlar üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'kapora' ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Çanakkale şehir merkezi ve Biga ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 telefon, 1 dizüstü bilgisayar, 3 SİM kart, 1 SİM kart adaptörü ve 9 banka kartına el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Netanyahu savaş kabinesine danışmadan mı ateşkesi onayladı?
        Netanyahu savaş kabinesine danışmadan mı ateşkesi onayladı?
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 91 bin 400 makaron ele geçirildi
        Çanakkale'de 91 bin 400 makaron ele geçirildi
        Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kıbrıs gazisi Ali Kıran, Çanakkale'den son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Ali Kıran, Çanakkale'den son yolculuğuna uğurlandı
        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü personelinden halk kütüphanesine kitap bağışı
        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü personelinden halk kütüphanesine kitap bağışı
        42 kaçak göçmen yakalandı, organizatör meslekten ihraç uzman çavuş tutuklan...
        42 kaçak göçmen yakalandı, organizatör meslekten ihraç uzman çavuş tutuklan...
        Çanakkale'de FETÖ'den ihraç edilen uzman çavuş, insan kaçakçılığından tutuk...
        Çanakkale'de FETÖ'den ihraç edilen uzman çavuş, insan kaçakçılığından tutuk...