Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı internet siteleri üzerinden oluşturdukları sahte ilanlarla iletişime geçtikleri vatandaşlardan "kapora ücreti" adı altında para talep ederek, haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

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