Kıbrıs gazisi Ali Kıran, Çanakkale'den son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Kıran'ın ailesi ve yakınları ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, CHP İlçe Başkanı Mehmet Selamsız, İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Uzun ve vatandaşlar katıldı.

Vefat eden Kıran için ilçe merkezindeki Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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