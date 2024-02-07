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        42 kaçak göçmen yakalandı, organizatör meslekten ihraç uzman çavuş tutuklandı

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde durdurulan araçta 42 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi H.G. yakalandı. H.G.'nin eski uzman çavuş olduğu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edildiği, göçmenleri Midilli'ye geçirmek için kişi başına 1500 dolara anlaştığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:40
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        42 kaçak göçmen yakalandı, organizatör meslekten ihraç uzman çavuş tutuklandı
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        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde durdurulan araçta 42 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi H.G. yakalandı. H.G.'nin eski uzman çavuş olduğu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edildiği, göçmenleri Midilli'ye geçirmek için kişi başına 1500 dolara anlaştığı ortaya çıktı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00 sıralarında göçmen kaçakçılığa Ezine ilçesi Tavaklı İskelesi mevkisinde çalışma yaptı. Ekiplerce durdurulan 20 D 2642 plakalı araçta 42 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi H.G. yakalandı. Jandarmada ifadesi alınan H.G.'nin eski uzman çavuş olduğu ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.G.'nin ayrıca kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçirmek için kişi başına 1500 dolara anlaştığı belirlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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