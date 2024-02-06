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        Gelibolu Şehitliği'nde onarım çalışmaları sürüyor

        Gelibolu Şehitliği'nde Evreşe Belediyesi tarafından başlatılan onarım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:54 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:19
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        Gelibolu Şehitliği'nde onarım çalışmaları sürüyor
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        Gelibolu Şehitliği'nde Evreşe Belediyesi tarafından başlatılan onarım çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitliğin onarımı için valilik izni alarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

        İstiklal Marşı'ndaki "Bastığın yerleri toprak diye geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı" dizelerinin şehitlik alanlarını ziyaret ederken anlam kazandığını vurgulayan Soyuak, "Törenlerde dikkatimi çekmişti buradaki eskimeler ve yıpranmalar o zaman yaptırmaya karar verdim. Gerekli prosedürü tamamlayıp, valilikten gerekli onayı aldıktan sonra, hemen çalışmaları başlattık. Mezar aralarındaki yollar, tören alanına granit döşenecek ve tamamen ışıklandırılacak. Yürüyüş yolları ve duvarlarında da tadilat yapılacak. Havaların müsaade ettiği sürece çalışmalar devam edip, 18 Mart törenlerine yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

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