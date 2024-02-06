Çanakkale'de insan kaçakçılığı iddiasıyla 18 şüpheli tutuklandı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ocak ayında düzenlenen operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla ocak ayı boyunca çalışma yürütüldü.

İl genelindeki 12 operasyonda, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 23 şüpheli ile aynı suçtan araması bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 şüpheli savcılık kararıyla salıverildi. Firari 4 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Operasyonlarda 13 araç, 84 can yeleği, 48 şambrel, 4 el hava pompası ele geçirildi, 109 bin 423 lira, 100 avro ve 200 dolar ve 2 çeyrek altına suçtan elde edilen gelir kapsamında el konuldu.

Yasa dışı yollardan Türkiye'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan ve suça karıştığı tespit edilen Afganistan uyruklu 262, İran uyruklu 1 düzensiz göçmen ile haklarında idari işlem yapılan Afganistan uyruklu 8, Azerbaycan uyruklu 1, Türkmenistan uyruklu 1, Fas uyruklu 1, Suriye uyruklu 2, Özbekistan uyruklu 3, Filistin uyruklu 3, Cezayir uyruklu 2 düzensiz göçmen Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.