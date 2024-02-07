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        Çanakkale'de FETÖ'den ihraç edilen uzman çavuş, insan kaçakçılığından tutuklandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 42 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski uzman çavuş tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:35
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        Çanakkale'de FETÖ'den ihraç edilen uzman çavuş, insan kaçakçılığından tutuklandı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 42 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski uzman çavuş tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan H.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

        Şüphelinin FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski uzman çavuş olduğu belirlendi.

        Ezine ilçesinde jandarma ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda, bir araçta 42 düzensiz göçmen yakalanmış, şüpheli H.G. insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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