Bayramiç'te 2 ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.
Çan'dan Bayramiç yönüne giden İbrahim Yüksel idaresindeki 17 ABS 487 plakalı ticari araç, Bayramiç ilçe merkezinden Yiğitler köyüne seyir halinde bulunan Recep Yılmaz'ın kullandığı 17 ADK 712 plakalı ticari araçla çevre yolu kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü Bayramiç Devlet Hastanesindeki ilk tedavilerinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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