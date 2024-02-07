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        Bayramiç'te 2 ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 08:56 Güncelleme: 07.02.2024 - 08:59
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        Bayramiç'te 2 ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

        Çan'dan Bayramiç yönüne giden İbrahim Yüksel idaresindeki 17 ABS 487 plakalı ticari araç, Bayramiç ilçe merkezinden Yiğitler köyüne seyir halinde bulunan Recep Yılmaz'ın kullandığı 17 ADK 712 plakalı ticari araçla çevre yolu kavşağında çarpıştı.

        Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü Bayramiç Devlet Hastanesindeki ilk tedavilerinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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