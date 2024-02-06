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        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 20:07 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:13
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        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye yönlendirilen "KB-111" botu ekipleri, botun motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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