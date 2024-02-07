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        Çanakkale'de 91 bin 400 makaron ele geçirildi

        Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 91 bin 400 makaron ile 10 kilogram tütün ve elektronik sigara ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:57
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        Çanakkale'de 91 bin 400 makaron ele geçirildi
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        Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 91 bin 400 makaron ile 10 kilogram tütün ve elektronik sigara ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 1 Ocak ve 1 Şubat arasında kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin araç ve ikametlerine yönelik operasyonda 3 sigara sarma makinası, 91 bin 400 makaron, 10 kilogram tütün, 9 elektronik sigara, 569 paket kaçak sigara ile 180 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

        Mali Suçlar Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubeleri ekiplerinin düzenledikleri diğer operasyonlarda da 2 av tüfeği, uzun namlulu silah, 7 tabanca, 9 şarjör, 71 tabanca fişeği ile bıçak bulundu.

        Gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan ekiplerin çalışmaları sırasında yakalanan ve haklarında arama kararı bulunan 4 firari hükümlü de cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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