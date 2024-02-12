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        Çanakkale'de sağanak; Kepez Çayı taştı

        ÇANAKKALE'de etkili olan sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı. Çaydaki bazı tekneler zarar gördü. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin saat 14.30'dan gece yarısına kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:30
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        Çanakkale'de sağanak; Kepez Çayı taştı
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        ÇANAKKALE'de etkili olan sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı. Çaydaki bazı tekneler zarar gördü. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin saat 14.30'dan gece yarısına kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı turuncu kodlu uyarının ardından bugün Çanakkale´de sabaha karşı başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Kepez Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Şehir merkezinde de bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

        MOTOSİKLET VE MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI

        Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin 14.30- 23.59 saatleri arasında trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Çanakkale il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının daha da ağırlaşacağı değerlendirildiğinden 12 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30'dan 23.59'a kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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