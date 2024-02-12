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        Çanakkale'de gece yarısına kadar iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

        Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gece yarısına kadar, motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:10
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        Çanakkale'de gece yarısına kadar iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
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        Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gece yarısına kadar, motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte kuvvetli fırtına ve yağışlı havanın devam ettiği, mevcut koşulların daha da ağırlaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, bugün 14.30-23.59 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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