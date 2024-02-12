Çanakkale'de gece yarısına kadar iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kuvvetli fırtına ve yağışlı havanın devam ettiği, mevcut koşulların daha da ağırlaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gece yarısına kadar, motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

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