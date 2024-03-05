Çanakkale'de 4.9'luk deprem: Ege ve Marmara bölgesi sallandı: 1 ölü (3)

ÇANAKKALE’DEDEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı Yenice ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Market sahibi Ercan Fidan ve arkadaşlarının sohbet ettiği sırada meydana gelen depremle birlikte yaşadıkları panik anları kameraya yansıdı. Sarsıntıyla birlikte Fidan ve arkadaşlarının panik içerisinde koşarak marketten çıktıkları görüldü.