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        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı (1)

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:50
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        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı (1)
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, "Eceabat ilçesi açıklarında bir kaçak göçmen botu battı. Tüm ekiplerimiz bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı" dedi.

        Arama Kurtarma Derneği (AKUT) de sosyal medyadaki X hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale ekibimiz, Eceabat açıklarında batan gemide kaybolan mültecileri arama çalışmalarına destek vermek için operasyona çıkmıştır" ifadesine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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