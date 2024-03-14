Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Valisi Aktaş, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Valisi Aktaş, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aktaş, mesajında, Türkiye'nin modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen 14 Mart'ın, Tıp Bayramı olarak kutlandığını hatırlattı.

        Toplumun sağlığı için büyük bir özveri ile çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarının, sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında çok önemli ve ağır sorumluluklar üstlendiğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

        "Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, hayatın her alanında olduğu gibi sağlık ve tıp alanında da her gün yeni gelişmeler ve ilerlemeler kaydedilmektedir. Ülkemizde de sağlık alanında kaydedilen ilerlemeler ve yapılan yatırımlarla modern hastanelerimiz ileri tıbbi cihazlarla donatılarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

        Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal bir vazifeyi büyük bir özveri ile ifa eden hekimlerimiz ve sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        17 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü!
        17 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü!
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi

        Benzer Haberler

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde fener alayı düzenlenecek
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde fener alayı düzenlenecek
        Çanakkale'de "Yerli ve Milli Ayçiceği Projesi" için başvurular başladı
        Çanakkale'de "Yerli ve Milli Ayçiceği Projesi" için başvurular başladı
        Çanakkale'de 18 Mart 1915'te yaşanan bombardıman fotoğraf karelerinde
        Çanakkale'de 18 Mart 1915'te yaşanan bombardıman fotoğraf karelerinde
        Çanakkale'de eski eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen sanık hakim karşısı...
        Çanakkale'de eski eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen sanık hakim karşısı...
        "Narko Tır" Çanakkale'de vatandaşların ziyaretine açıldı
        "Narko Tır" Çanakkale'de vatandaşların ziyaretine açıldı
        Çanakkale'de 18 Mart'ta eğitime ara verildi
        Çanakkale'de 18 Mart'ta eğitime ara verildi