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        Çanakkale'de 18 Mart'ta eğitime ara verildi

        ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle 18 Mart günü eğitime bir gün ara verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 19:12 Güncelleme: 13.03.2024 - 19:15
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        Çanakkale'de 18 Mart'ta eğitime ara verildi
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        ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle 18 Mart günü eğitime bir gün ara verileceği bildirildi.

        Çanakkale Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 18 Mart günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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