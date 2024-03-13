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        Annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde annesi Canan Kabil'i (48) bıçaklayarak öldüren Furkan Sülünoğlu (25), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:20
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        Annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
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        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde annesi Canan Kabil'i (48) bıçaklayarak öldüren Furkan Sülünoğlu (25), tutuklandı.

        Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Gelibolu'da bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Furkan Sülünoğlu ile annesi Canan Kabil arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Furkan Sülünoğlu, annesi Canan Kabil'i bıçakla yaraladı. Kabil hayatını kaybederken, Furkan Sülünoğlu ise polise teslim oldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Sülünoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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