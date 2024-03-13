Annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde annesi Canan Kabil'i (48) bıçaklayarak öldüren Furkan Sülünoğlu (25), tutuklandı.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde annesi Canan Kabil'i (48) bıçaklayarak öldüren Furkan Sülünoğlu (25), tutuklandı.
Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Gelibolu'da bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Furkan Sülünoğlu ile annesi Canan Kabil arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Furkan Sülünoğlu, annesi Canan Kabil'i bıçakla yaraladı. Kabil hayatını kaybederken, Furkan Sülünoğlu ise polise teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Sülünoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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